В Сунтарском улусе нашли живым заблудившегося в лесу сборщика ягод Фото: Служба спасения Якутии

В Сунтарском улусе завершилась поисковая операция по спасению 61-летнего мужчины, который потерялся в лесу. Житель села Аллага утром 21 июля выехал за ягодами в местность Мюехэй вместе с тремя женщинами, но днем решил продолжить сбор самостоятельно. Когда его спутницы вернулись, они позвонили жене – дома мужчины не оказалось. В тот же вечер о пропаже сообщили в ЕДДС. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Поиски начались незамедлительно. Этой же ночью спасатель Сунтарского КСП Марк Потапов вместе с добровольцами на технике «Сокол» прочесывал лес. Утром к работе подключились основные силы – территорию разбили на квадраты, сформировали три группы волонтеров. Из соседнего села Тойбохой прибыло подкрепление на аналогичных машинах. Всего в операции участвовали 34 человека и три единицы техники.

Мужчина вышел навстречу поисковикам в 15:40 между селами Аллага и Тойбохой, в пяти километрах от Аллага.Он рассказал, что перестал ориентироваться в лесу и заблудился. Ночь провел под деревом. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

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