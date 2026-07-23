Якутия второй год подряд стала лидером России по лесовосстановлению Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутия сохраняет звание главного региона страны по лесовосстановлению – в 2025 году республика заняла первое место в России, восстановив 165,4 тысячи гектаров леса. Это больше, чем в Красноярском крае и Иркутской области. В 2026 году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным, план еще выше – около 160 тысяч гектаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для таких масштабных работ в Якутии развивают собственное производство саженцев. В Табаге работает современный питомник на 500 тысяч сеянцев в год, еще два – в Сунтарском и Алданском районах. Общая мощность всех трех теплиц – 850 тысяч сеянцев. В этом году уже высеяли 460 тысяч сосен и 30 тысяч лиственниц.

«Работаем над тем, чтобы посадочный материал был местным, выращенным из семян, собранных в республике», – отметил министр экологии Евгений Перфильев.

В питомниках – автоматический полив и внесение удобрений, за сеянцами ухаживают ежедневно. К осени они вырастают до 10-12 сантиметров. На реализацию проекта в этом году выделено 125,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

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