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НовостиПроисшествия23 июля 2026 2:00

В Якутске девушка украла духи, пока ждала парня в торговом центре

Она сорвала антикражное устройство и спрятала флакон в карман
Ася РУДКИС
В Якутске девушка украла духи, пока ждала парня в торговом центре

В Якутске девушка украла духи, пока ждала парня в торговом центре

Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске ожидание свидания обернулось уголовным делом для 24-летней местной жительницы. В полицию обратился представитель магазина парфюмерии и косметики – из торгового зала пропал товар почти на 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемую. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснилось, девушка пришла в торговый центр на встречу с молодым человеком и решила скоротать время в магазине. Осматривая витрины, она заметила флакон духов. Воспользовавшись моментом, когда рядом никого не было, она сорвала с упаковки антикражную магнитную наклейку, спрятала духи в карман и покинула зал, не заплатив.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Девушке грозит штраф, обязательные работы или даже лишение свободы до двух лет.

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