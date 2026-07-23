В Нюрбинском районе зарегистрирован первый в сезоне укус клеща Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нюрбинской центральной районной больнице зафиксирован первый в этом сезоне случай укуса клеща. Обратившемуся пациенту оперативно оказали необходимую помощь, а самого клеща направили на лабораторное исследование. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Медики напоминают: с наступлением тепла активность клещей резко возрастает. Чтобы не стать их жертвой, важно соблюдать простые правила. В лес или парк лучше выходить в светлой одежде с длинными рукавами, брюки заправлять в носки или сапоги, а голову закрывать капюшоном или платком. На открытые участки кожи и на одежду рекомендуется наносить репелленты. Кроме того, каждые 15-20 минут нужно осматривать себя и детей.

Единственное правильное решение – немедленно обратиться в приемный покой Нюрбинской ЦРБ или в ближайший травмпункт. Медики удалят клеща профессионально и, при необходимости, назначат профилактическое лечение.

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