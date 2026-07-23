В Якутии на 78-м году жизни скончался бегун-экстремал Петр Наумов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В возрасте 77 лет после тяжелой болезни ушел из жизни известный якутский бегун-экстремал Петр Наумов. Как сообщает министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), его достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен являлся ветераном труда и почетным ветераном Якутии, а также неоднократно становился призером чемпионатов Европы, России и республики по бегу среди ветеранов на сверхдальние дистанции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Особенность спортсмена заключалась в том, что он добивался выдающихся результатов, будучи инвалидом первой группы по зрению. В ведомстве отметили, что его уход стал невосполнимой утратой для всех, кто знал этого светлого, мужественного и преданного своему делу человека. Своими сверхдальними пробегами и акциями он наглядно продемонстрировал, на что способны люди ради достижения цели, несмотря на любые преграды.

Одним из самых ярких достижений спортсмена стал забег 2009 года от Калининграда до Владивостока. За 7 месяцев и 23 дня он преодолел 12 090 километров, имея при себе лишь тележку из инвалидной коляски с личными вещами и палатку. Ранее, в 2007 году, Наумов пробежал от Байкала до Якутска, покрыв расстояние в 3175 километров всего за 78 дней.

За свою карьеру Петр Наумов был удостоен множества наград. В 2000 году его признали лучшим спортсменом Намского улуса, а в 2003 году он получил почетный знак «За заслуги в развитии физкультуры и спорта РС(Я)». В 2005 году он стал победителем республиканского Бала чемпионов в номинациях «За волю к победе» и «Спорт без границ», а в 2010 году был удостоен звания лауреата общественной премии «Якутянин года».

Коллеги и друзья запомнили его как скромного и целеустремленного человека, который никогда не жаловался на трудности и всегда шел к намеченной цели. Его жизненный путь стал образцом служения спорту, здоровому образу жизни и родной республике.

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