Троих сотрудников обвиняют в гибели работника на фабрике в Якутии Фото: СК Якутии

Следственный отдел по городу Нерюнгри завершил расследование уголовного дела, связанного с взрывом на обогатительной фабрике компании «Якутуголь». Фигурантами стали три должностных лица: главный инженер, начальник сушильно-топочного участка и начальник участка погрузки энергетических углей. Им вменяется нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью, крупный ущерб и гибель человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным следствия, 17 февраля 2025 года главный инженер фабрики отдал распоряжение отключить аспирационную систему, но не организовал проветривание склада. Из-за этого внутри помещения образовалась метановоздушная смесь и скопилась угольная пыль. Двое других обвиняемых, зная о сложившейся ситуации, не остановили работу оборудования и не предприняли шагов для снижения запыленности и загазованности.

7 мая 2025 года на складе готовой продукции произошло воспламенение газовоздушной смеси и угольной пыли. В результате аварии четверо работников получили ожоги различной степени тяжести. Один из пострадавших - 35-летний машинист сушильной установки - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Остальных троих доставили в Нерюнгринскую центральную районную больницу, а затем санавиацией перевезли в ожоговый центр Якутска. Для оказания помощи выезжала бригада из шести специалистов, включая комбустиологов и анестезиологов. Ущерб, причиненный предприятию, превысил 8 миллионов рублей.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинская, химическая, взрывотехническая, электротехническая и почерковедческая экспертизы. На имущество одного из обвиняемых - нежилое помещение, земельные участки и автомобиль - наложен арест. Семье погибшего по решению суда будет выплачена компенсация в размере 2,3 миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Нерюнгри, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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