16-летний водитель насмерть сбил женщину в Астрахани Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Астрахани произошла смертельная авария, виновником которой стал несовершеннолетний водитель. Трагедия случилась на улице Боевой в Советском районе города, сообщает интернет-портал Астрахань.ру.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 16-летний подросток. Он совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая скончалась от полученных травм еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля. Информация о состоянии подростка и возможных причинах аварии уточняется. Расследование продолжается.

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