Ливни с грозами накроют Кобяйский район 23 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

На юго-западе, юге, в центральных районах, по нижней Лене, Верхоянью и на востоке Якутии 23 июля пройдут кратковременные дожди. В Кобяйском районе местами ожидаются сильные ливни, по всей территории республики возможны грозы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер прогнозируют умеренный, но на побережье и во время гроз его порывы могут усиливаться до 15-20 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +14+19, однако при прояснениях, а также на севере и северо-востоке столбики термометров опустятся до +8+13. На северо-западе и вовсе похолодает до +3+8.

Днем основная часть районов окажется в тепле - от +24 до +29. Там, где зарядят дожди, будет чуть прохладнее - от +19 до +24. На севере температура не поднимется выше +9+14 градусов. А вот на юго-востоке республики воздух раскалится до +29+34.

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