Якутянин засудил соседа по садоводству за слив личных данных в общий чат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алданский районный суд разобрал необычный спор между соседями по садовому товариществу. Один из дачников опубликовал в общем чате копию судебного решения, в котором оказались раскрыты личные данные другого члена СНТ, и теперь заплатит за это. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все началось с земельного спора между истцом и одним из ответчиков. Второй участник разбирательства раздобыл копию судебного решения по этому делу и выложил его в групповой чат товарищества. В документе содержались фамилия, имя, отчество истца и другие сведения, не предназначенные для посторонних глаз.

Вскоре мужчине на мобильный начали названивать неизвестные с предложениями разных услуг. Ему пришлось менять паспорт, блокировать и перевыпускать банковские карты. Истец оценил свои нравственные страдания в 100 тысяч рублей с каждого ответчика. Сам публикатор в суде настаивал, что ничего не размещал, но позже признал, что сообщение в чате появлялось и он же его удалил.

Совокупность доказательств подтвердила вину ответчика. Роскомнадзор в своем отзыве указал, что публикация решения суда с личными данными в общем чате нарушает закон «О персональных данных». В итоге райсуд взыскал с публикатора 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и три тысячи рублей госпошлины. Второго ответчика, который лишь передал копию документа, от ответственности освободили.

Обе стороны попытались оспорить решение в Верховном суде республики: истец хотел увеличить сумму компенсации, а ответчик - отменить решение вовсе. Но судебная коллегия оставила приговор без изменений, посчитав размер компенсации разумным и справедливым. Решение вступило в силу.

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