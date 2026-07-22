В Борзинской ЦРБ впервые за 66 лет делают капремонт гинекологического отделения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Борзинской центральной районной больнице впервые за всю ее историю начался капитальный ремонт гинекологического отделения. Здание было построено еще в 1960 году и с тех пор ни разу не видело столь масштабного обновления. Ход работ на днях лично проверил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает РТК «Забайкалье».

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 59 процентов. Подрядчики ведут общестроительные работы, впереди еще несколько важных этапов. Уже к августу планируется полностью завершить отделку фасада здания. Кроме того, строителям предстоит доделать дополнительные инженерные коммуникации - смонтировать современную вентиляцию, установить пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Это должно сделать пребывание пациенток и работу персонала значительно комфортнее и безопаснее.

Пока в отделении кипит ремонт, женщин, которым требуется стационарное лечение, временно разместили в хирургическом корпусе. Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Анна Челышева, там для них выделены отдельные койки, и вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

После завершения всех работ в обновленном отделении появятся кабинеты психолога и социального работника, чего раньше здесь не было. Еще одним новшеством станет симуляционный класс, где врачи и медсестры смогут отрабатывать навыки оказания экстренной помощи. Также будет оборудован специальный класс для занятий с девочками по сохранению репродуктивного здоровья.

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