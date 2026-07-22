Дмитрий Садовников провел первое совещание в должности главы Якутска. Дмитрий Садовников провел первое совещание в должности главы Якутска Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

В Окружной администрации Якутска состоялось первое рабочее совещание под руководством недавно избранного главы Дмитрия Садовникова. На встрече присутствовали его заместители, а также руководители и сотрудники различных структурных подразделений. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главной темой обсуждения стала сложная гидрологическая ситуация. Из-за подъема уровня воды в реке Лене началось затопление низменных участков в пригородных территориях. В зоне риска оказались Табага, Хатассы, Пригородный, Тулагино и Кангалассы. Садовников отметил, что на данный момент вода еще не достигла критических отметок, однако ее подъем продолжается. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, организован круглосуточный мониторинг ситуации. Основной задачей он назвал минимизацию ущерба для частных домовладений и сохранение муниципального имущества.

Кроме того, на совещании Дмитрий Садовников представил нового руководителя аппарата Окружной администрации - Антона Артемьева. В его обязанности будет входить организационное обеспечение работы, контроль за выполнением поручений и координация взаимодействия между разными подразделениями. Глава города также выразил благодарность коллективу за слаженную работу и призвал не снижать темпы реализации городских программ.

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