11 поселков в Амгинском улусе остались без света из-за аварии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Амгинском улусе энергетики Центральных электрических сетей ликвидируют последствия аварии на высоковольтной линии. Подача электроэнергии в ряде населенных пунктов прервалась из-за сбоя в работе воздушной линии 35 кВ Л-41 «Сулгачи-Амга». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Без света временно остались жители 11 поселков. В список обесточенных попали Абага, Амга, Бетюнцы, Михайловка, Мяндиги, Болугур, Булун, Покровка, Промкомбинат, Чакыр 2-й и Чапчылган. Сейчас специалисты выясняют точные причины, которые привели к отключению. Параллельно с этим принимаются оперативные меры, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома людей.

Для обеспечения потребителей электроснабжением на время ремонтных работ энергетики запускают резервные дизельные электростанции. Это позволит жителям не оставаться совсем без света, пока бригады будут устранять повреждение на основной линии. О сроках полного восстановления подачи электроэнергии сообщат дополнительно, как только станет ясен масштаб повреждений.

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