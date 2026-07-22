Дома по улице Мелиораторов оставят без воды в Якутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» предупреждает о временной остановке холодного водоснабжения. Отключение запланировано на 4 августа и продлится четыре часа - с десяти утра до двух часов дня. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Причина неудобств - ремонтные работы, которые будут проводить в центральном тепловом пункте «Северный». Из-за этого подачу ресурса остановят от ЦТП «Северный-1». Под отключение попадают пять многоквартирных домов, расположенных по улице Мелиораторов. Это дома под номерами 2, 4, 6, 8 и 10. Жителям советуют заранее сделать необходимый запас воды, чтобы ремонт на сетях не нарушил их планы.

Плановые работы необходимы для поддержания системы в исправном состоянии и предотвращения аварий в будущем. Если у жителей останутся вопросы, они могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам: 35-85-33 и 35-81-74.

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