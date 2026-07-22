Советник директора школы в Якутии потеряла 100 тысяч на фальшивых криптоторгах Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В Таттинском районе зарегистрировали заявление, связанное с крупным обманом. Жертвой мошенников стала 44-летняя женщина, работающая советником директора в одной из местных образовательных организаций. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Потерпевшая сама нашла в мессенджере платформу, которая обещала быстрый заработок на сделках с криптовалютой. Она добровольно перевела на счета аферистов больше 100 тысяч рублей личных накоплений. Когда ожидаемой прибыли так и не увидела, а вывести назад свои деньги не смогла, женщина поняла, что все это было блефом. После этого она отправилась в отделение полиции.

Сотрудники МВД напоминают - никаких легких и быстрых денег, заработанных честным путем, не существует. Перевод средств на незнакомые сервисы может обернуться потерей денег.

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