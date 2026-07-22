Дмитрий Садовников официально вступил в должность главы Якутска. Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

В Якутске 21 июля официально вступил в должность новый глава города. Торжественная церемония прошла в Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина, где Дмитрию Садовникову вручили удостоверение и решение городской Думы об избрании. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Церемонию открыл председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. Он отметил, что Дмитрий Садовников принимает на себя высокую ответственность за развитие столицы республики и благополучие ее жителей. По его словам, многолетний опыт государственной и муниципальной службы, умение принимать ответственные решения и работать в команде помогут новому главе повышать качество жизни людей. Также он заверил, что депутатский корпус настроен на конструктивное взаимодействие с исполнительной властью.

Глава республики Айсен Николаев поздравил Дмитрия Садовникова. Он выразил уверенность, что опыт, знания и любовь к Якутску позволят реализовать все намеченные планы, в том числе в преддверии 400-летнего юбилея города. Сам Дмитрий Садовников назвал вступление в должность не только большой честью, но и глубокой ответственностью перед каждым жителем. Он пообещал оправдать оказанное доверие реальными делами и добавил, что именно поддержка людей придает ему силы работать на благо столицы республики.

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