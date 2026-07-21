Отрезал болгаркой и сдал: молодой человек ответит за кражу кабеля со стройки в Якутии

Строительная компания недосчиталась кабеля на 70 тысяч рублей в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники уголовного розыска вычислили молодого человека, который два дня подряд обворовывал одну и ту же строительную площадку. В полицию обратились работники строительной компании, которые обнаружили пропажу кабеля на своем объекте. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Заявители рассказали, что неизвестный пробрался на территорию стройки и унес около 20 метров кабеля. Материальный ущерб предприятие оценило более чем в 70 тысяч рублей. Оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 24-летний уроженец Амгинского района. Выяснилось, что он заранее приметил провод на объекте и вечером целенаправленно отправился туда за добычей. С собой он прихватил инструмент для резки металла, отрезал нужное количество кабеля и скрылся. Почувствовав легкие деньги, на следующий день он снова вернулся на то же место и повторил вылазку.

После двух удачных краж мужчина сбыл все похищенное, а вырученные наличные потратил на личные нужды. В отношении фигуранта завели уголовные дела по статье «Кража».

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