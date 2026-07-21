Пособников аферистов, забравших у многодетной вдовы миллионы, задержали в Якутии Фото: УМВД России по Якутии.

В Якутии задержали двух пособников аферистов, которые обманом вытянули у вдовы военнослужащего 8 миллионов 740 тысяч рублей. Потерпевшей оказалась 27-летняя жительница Амурской области, одна воспитывающая троих малолетних детей в возрасте от года до восьми лет. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все началось со звонка, поступившего якобы из военкомата. Дальше к обработке женщины подключились лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Ее убедили, что все положенные ей выплаты за погибшего мужа нужно срочно спасать, обналичить и передать оперативнику спецслужб. В мае вдова отдала первому курьеру больше четырех миллионов рублей. Оставшуюся часть она передала в июне. Причем аферисты терпеливо ждали, пока женщина получит разрешение органов опеки на снятие денег со счета ребенка. В опеке она объяснила, что средства нужны для покупки жилья.

Оперативники уголовного розыска из Нерюнгринского района вычислили первого дроппера. Им оказался 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он дважды прилетал в Амурскую область через аэропорты Толмачево и Чульман, выезжал из Нерюнгринского района в соседнюю Тынду и забирал наличные, спрятанные в тайнике. Затем тем же путем возвращался обратно и делал уже свою закладку с деньгами на территории Новосибирской области.

Вторым задержанным стал лжеоперативник, которому вдова лично в руки отдала почти 9 миллионов. Им оказался 19-летний иностранец. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оба фигуранта арестованы и сейчас находятся под стражей.

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