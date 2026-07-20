В Якутии местами пройдут дожди и грозы Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии 21 июля в Ленском, Момском и Верхоянском районах прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории республики существенных осадков не ожидается. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным синоптиков, ветер будет умеренным, однако при грозах возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, на юго-западе и юге — до +21, на северо-западе — +7…+12, в горных районах северо-востока — +5…+10 градусов.

Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. На западе ожидается +18…+23, а в районах с дождями и на севере республики — +13…+18 градусов.

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