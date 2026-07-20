В Кузбассе завели дело после скандала с загрязненной водой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Тайга Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства ресурсоснабжающей организации после скандала с качеством питьевой воды. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, директор, технический директор и заместитель технического директора компании с декабря прошлого по январь текущего года поставляли жителям холодную воду, непригодную для употребления и представляющую опасность для здоровья. Кроме того, следствие считает, что руководство организации скрывало информацию о значительном превышении допустимых концентраций вредных веществ в водопроводной воде.

В рамках расследования проведены обыски, изъята документация и допрошены свидетели.

Напомним, в январе в Тайге вновь была зафиксирована повышенная концентрация марганца в водопроводной воде. После лабораторных исследований Роспотребнадзор запретил использовать ее для питья. Ранее прокуратура также выявляла нарушения в работе водоочистных сооружений ООО «Тайгинское ВКХ», где фиксировалось превышение содержания марганца, железа и хлороформа.