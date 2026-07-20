Дмитрий Садовников избран новым мэром Якутска Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Дмитрий Садовников избран мэром Якутска. Решение приняли депутаты Якутской городской думы 20 июля в рамках новой процедуры избрания главы столицы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ранее Дмитрий Садовников занимал должность первого заместителя председателя Правительства Якутии. По словам главы республики Айсена Николаева, новый руководитель хорошо знаком с городским хозяйством и обладает большим управленческим опытом.

Айсен Николаев отметил, что перед новым мэром стоят масштабные задачи, в том числе реализация мастер-плана развития Якутска и подготовка города к празднованию 400-летия. При этом главным критерием работы должны стать реальные изменения, которые почувствуют жители столицы.

Глава республики также поблагодарил бывшего мэра Евгения Григорьева за работу в непростые годы, поддержку участников специальной военной операции и вклад в разработку мастер-плана Якутска.

«Правительство и городская команда должны работать как единое целое», — подчеркнул Айсен Николаев.

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