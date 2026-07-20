В Якутске подростка будут судить за вымогательство и жестокое избиение Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, 16 октября 2025 года в одном из общежитий подросток, угрожая применением насилия, потребовал у учащегося 30 тысяч рублей. После отказа он нанес потерпевшему не менее 60 ударов руками по голове и туловищу. В результате юноша получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и другие повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Несмотря на это, потерпевший перевел обвиняемому 5 тысяч рублей.

Кроме того, 22 ноября 2025 года, находясь в одном из кинотеатров Якутска, обвиняемый под угрозой применения насилия получил еще 5 тысяч рублей от другого потерпевшего.

Подросток признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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