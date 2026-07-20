На трассе «Амга» микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля около 16:10 на 96-м километре региональной автодороги «Амга» в Мегино-Кангаласском районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace и следуя из Якутска в сторону села Амга, не справился с управлением. Микроавтобус съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся.

В результате аварии пассажиры автомобиля получили различные травмы. Пострадавших доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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