В Удачном у пьяного водителя конфисковали автомобиль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Удачном суд вынес приговор гражданину иностранного государства, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения. За повторное нарушение ему назначили 250 часов обязательных работ, лишили права управления транспортными средствами на два года и конфисковали автомобиль Toyota Corolla Fielder. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Несмотря на это, в апреле 2026 года он вновь был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным по уголовному делу. Помимо обязательных работ и лишения водительских прав, в доход государства обращен принадлежащий осужденному автомобиль.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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