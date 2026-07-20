Экспедиция на Тимптон выявила экологические проблемы верховьев реки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летняя научная экспедиция «Тимптон — священная река эвенков» объединила школьников и студентов из Нерюнгри, Чульмана, Якутска и Хабаровска. Под руководством педагогов Виктории Проценко и Жанны Соловьёвой участники изучали природу юга Якутии и проводили экологические исследования. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе полевых работ ребята описали растительность, а также проверили качество воды в реке Тимптон с использованием мобильной лаборатории «Экознайка-8». Исследования показали, что верховья реки испытывают антропогенную нагрузку, а вода на отдельных участках непригодна для питья.

Программа экспедиции включала посещение производственных объектов компании «ССТ», где участникам рассказали о добыче золота. Помимо научной работы, для молодежи организовали туристические мероприятия, патриотические кинопоказы и экологическую акцию «Сохраним леса!», направленную на формирование бережного отношения к окружающей среде.

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