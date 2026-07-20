В Якутии стартовала Неделя сохранения здоровья головного мозга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии с 20 по 26 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга, приуроченная ко Всемирному дню мозга, который ежегодно отмечается 22 июля. Ее цель — привлечь внимание жителей к профилактике неврологических заболеваний и важности здорового образа жизни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье головного мозга напрямую влияет на качество жизни человека. Поддержание когнитивных функций помогает снизить риск развития инсульта, деменции и других заболеваний, а также дольше сохранять активность и самостоятельность.

Специалисты рекомендуют регулярно заниматься физической активностью, соблюдать принципы здорового питания, высыпаться, контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Не менее важны интеллектуальная нагрузка и активное общение.

В рамках тематической недели в республике пройдут выступления медицинских специалистов в телеэфирах, а также информационные и профилактические акции в средствах массовой информации и социальных сетях.

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