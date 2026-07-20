Банк Уралсиб расширил сеть банкоматов банков-партнеров

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно снимать по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные карты) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard - в пределах лимитов операций снятия наличных в банкоматах банков-партнеров, если они установлены тарифами по карточному продукту.

Зачисление денежных средств, внесенных через банкоматы осуществляется бесплатно по картам платежных систем «Мир» и VISA - в пределах лимитов операций на пополнение в банкоматах банков-партнеров, установленных тарифами по карточному продукту. По картам MasterCard зачисление производится с комиссией, при её наличии в тарифах Банка Уралсиб.

В настоящее время общая сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных по картам Уралсиба насчитывает 25,6 тысячи устройств. Помимо собственных банкоматов Банка Уралсиб она включает в себя сети банков-партнеров Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Реклама. ПАО «Банк Уралсиб». ИНН 0274062111. erid: 2W5zFJU9MH3