В Олекминске подтопило дворы из-за паводка на Лене Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Олекминске из-за дождевого паводка на реке Лена поднялась вода – сейчас подтоплены пониженные участки и дворовые территории в городе. Жилые дома, к счастью, не пострадали, но вода продолжает прибывать, и ситуация остается на контроле спасателей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главное управление МЧС по Якутии уже обратилось к жителям Олекминского района с важными рекомендациями. Людям советуют поднять ценные вещи на чердаки, а домашних животных и скот заранее перевести на возвышенные места. Также спасатели напоминают: если придется покидать дом, нужно обязательно отключить газ и электричество.

Пока угрозы для жилых зданий нет, но спасатели продолжают мониторить уровень воды. Жителей призывают быть внимательными и следить за сообщениями оперативных служб. В случае ухудшения обстановки может быть организована эвакуация.

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