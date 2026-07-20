Бухгалтер в Якутске похитила 23 миллиона рублей с фирмы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске суд вынес приговор бухгалтеру одной из коммерческих фирм – ее признали виновной в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Как установили в суде, с 2021 по 2024 год женщина, пользуясь доверием директора и имея доступ к банковским счетам и корпоративной карте, систематически переводила деньги организации на свои нужды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Общая сумма похищенного за три года превысила 23 миллиона рублей. Подсудимая тратила эти средства по своему усмотрению. Руководство долгое время не замечало пропажу, пока не провела внутреннюю проверку.

Женщина осуждена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор был оглашен, и осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.

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