В Томпонском районе Якутии потушили лесной пожар на 63 гектарах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томпонском районе Якутии полностью ликвидирован лесной пожар, который бушевал на площади 63 гектара. Сигнал о возгорании поступил накануне, и уже к восьми вечера огнеборцам удалось справиться с огнем. Пожар действовал по трем направлениям – южной, восточной и западной кромкам, но распространение удалось остановить. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работа спасателей проходила в тяжелых условиях. Густая растительность мешала продвижению групп, идти приходилось медленно. Кроме того, рядом не оказалось воды – ближайший водоем находился в двух километрах, что сильно осложняло тушение. Не было и удобных площадок для высадки: все группы базировались в одном таборе, а до восточной кромки, где огонь был особенно активным, нужно было идти полтора километра.

Возгорание полностью ликвидировано силами 42 сотрудников ПДПС Авиалесоохраны и 16 специалистов ЛПС Якутлесресурса. Всего в тушении участвовали 58 человек. Благодаря их слаженным действиям пожар удалось потушить до того, как он перекинулся на новые участки леса. Угрозы населенным пунктам не было.

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