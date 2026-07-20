В Якутии за выходные в ДТП погиб один и пострадали 10 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие выходные – с 17 по 19 июля – на дорогах республики произошло 38 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 10 человек, еще один участник движения погиб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всего инспекторы ГАИ составили 840 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Среди самых частых и опасных – пьяная езда. За три дня отстранили 39 нетрезвых водителей, причем трое из них попались повторно – это уже уголовная статья. Также 34 человека сели за руль без прав, а 17 водителей нарушили правила перевозки детей.

Не обошлось без нарушений и со стороны пешеходов – 17 человек переходили дорогу в неположенном месте. Шесть водителей не пропустили людей на зебре. Кроме того, инспекторы выписали 72 штрафа за тонировку – на машинах стояли стекла с нарушением светопропускания.

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