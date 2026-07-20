В Якутии 17 районов остаются в зоне особого противопожарного режима Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии по состоянию на утро 20 июля сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. В зонах авиационного и наземного мониторинга продолжают работать специализированные формирования, но огонь пока не отступает. Особый противопожарный режим введен сразу на территории 17 районов, а также в городском округе «Город Якутск». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под запрет попали Абыйский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нерюнгринский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский и Эвено-Бытантайский районы. Здесь действуют строгие ограничения: нельзя разводить костры, сжигать мусор и даже заезжать в лес на транспорте.

Режим ЧС регионального характера на территории республики действует с 10 июля.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня сохраняется в Амгинском и Усть-Майском районах – там ситуация наиболее сложная. Лесопожарные формирования продолжают мониторить обстановку и тушить возгорания, но погода и ветер не всегда помогают. Жителей призывают строго соблюдать противопожарные правила.

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