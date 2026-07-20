Три человека пострадали в ДТП на трассе в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировали четыре преступления – все расследования и проверки по ним держит на контроле прокуратура. Самое серьезное происшествие случилось в поселке Жатай: мужчина 1989 года рождения попал в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Подозреваемого в нападении уже установили, сейчас с ним работают следователи.

Также в Якутске зафиксировали сразу несколько случаев, когда водители повторно садились за руль пьяными. Всего же за сутки полицейские отстранили от управления 22 нетрезвых водителей по всему региону.

Смертельных аварий за сутки не случилось, но одна серьезная дорожная ситуация произошла в Мегино-Кангаласском районе. На 96-м километре трассы «Амга» водитель 1964 года рождения не справился с управлением – машина съехала с дороги и опрокинулась. Три пассажира – 1970, 1961 и 1972 года рождения – госпитализированы.

Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние сейчас уточняется.

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