Коффердам для центрального пилона Ленского моста начали погружать на дно. Фото: Официальный Telegram-канал Группы «ВИС»

На строительстве Ленского моста продолжается одна из самых сложных инженерных операций — установка центрального коффердама для будущего пилона. Группа «ВИС» завершила позиционирование конструкции в проектной точке и приступила к ее плановому погружению на дно реки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Коффердам диаметром 46,1 метра и высотой 17,3 метра удерживается системой из шести свайных якорей и стальных тросов. Для его затопления потребуется около 12,5 тысячи кубометров воды — объем пяти олимпийских бассейнов. После установки конструкцию защитят скальным грунтом, а затем начнется подготовка к бурению свай под центральную опору моста.

Внутри коффердама предусмотрены 208 направляющих труб для устройства буронабивных свай длиной более 27 метров. Именно они станут основанием пилона высотой 284,5 метра. После ледостава воду из коффердама откачают, а буровые работы продолжатся зимой.

Ленский мост строится по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект реализуется по концессионной модели: Группа «ВИС» выступает инвестором, генеральным подрядчиком и в дальнейшем будет эксплуатировать мост до 2048 года.

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