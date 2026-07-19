Для Ленского моста вывели в русло второй коффердам. Фото: Официальный Telegram-канал Группы «ВИС»

На строительстве Ленского моста завершен первый этап одной из самых сложных речных операций — в проектное положение выведен второй наплавной коффердам, предназначенный для возведения центральной опоры № 9. Конструкция весом около 4 тысяч тонн прошла почти километр по реке Лене и закреплена к свайным якорям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В работах были задействованы 65 специалистов и 16 судов. Перед выводом коффердама проведены масштабные подготовительные мероприятия, включая дноуглубительные работы с выемкой 82 тысяч кубометров грунта и сканирование рельефа дна. Следующим этапом станет затопление конструкции, для чего потребуется около 12,5 тысячи кубометров воды.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, реализация проекта имеет стратегическое значение для республики и всего Дальнего Востока. По его словам, в строительство уже вложено 26 млрд рублей, из которых 10 млрд обеспечил инвестор — Группа «ВИС». Общая стоимость проекта превышает 170 млрд рублей.

Ленский мост строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по концессионному соглашению между Правительством Якутии и Группой «ВИС», которая выступает инвестором, концессионером и генеральным подрядчиком.

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