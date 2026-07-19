Исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии стал почетным членом РГО Фото: Николай Находкин

Известный исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии получил высшее признание от Русского географического общества – он удостоен звания «Почетный член РГО» и официально включен в состав Совета старейшин. Награда присуждена за многолетнюю работу и уникальные арктические проекты, среди которых особенно выделяется беспрецедентный тысячекилометровый переход на катамаранах к острову Беннетта – одной из самых труднодоступных точек российской Арктики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Также Николай Находкин участвовал в создании самого северного научного стационара в стране, что стало важным вкладом в изучение климата и географии полярных территорий.

Николай Находкин является и спасателем со стажем. И некоторые его идеи спасали жизни многим людям. Некогда начальник службы спасения Якутии, он придумал построить в труднодоступном месте небольшой домик и назвать его «Надеждой». С тех пор пункт спасения дает надежду на жизнь путникам, попавшим под гнет природы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru