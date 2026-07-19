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НовостиОбщество19 июля 2026 4:56

Исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии стал почетным членом РГО

Руководитель экспедиции удостоен высшего звания за уникальные проекты
Ася РУДКИС
Исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии стал почетным членом РГО Фото: Николай Находкин

Исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии стал почетным членом РГО Фото: Николай Находкин

Известный исследователь Арктики Николай Находкин из Якутии получил высшее признание от Русского географического общества – он удостоен звания «Почетный член РГО» и официально включен в состав Совета старейшин. Награда присуждена за многолетнюю работу и уникальные арктические проекты, среди которых особенно выделяется беспрецедентный тысячекилометровый переход на катамаранах к острову Беннетта – одной из самых труднодоступных точек российской Арктики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Также Николай Находкин участвовал в создании самого северного научного стационара в стране, что стало важным вкладом в изучение климата и географии полярных территорий.

Николай Находкин является и спасателем со стажем. И некоторые его идеи спасали жизни многим людям. Некогда начальник службы спасения Якутии, он придумал построить в труднодоступном месте небольшой домик и назвать его «Надеждой». С тех пор пункт спасения дает надежду на жизнь путникам, попавшим под гнет природы.

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