Смертельное ДТП и четыре преступления произошли в Якутии за последние сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Якутии зарегистрированы четыре преступления. Все процессуальные проверки и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Хангаласском районе жертвой дистанционных мошенников стала местная жительница. Под предлогом звонка от оператора сотовой связи злоумышленники похитили у нее 481 тысячу рублей. В Якутске поступило заявление о краже компьютера и колес от автомобиля. В Чурапчинском районе выявлен факт незаконного сбыта охотничьего ружья, а в столице возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Также зафиксированы три дорожно-транспортных происшествия в Нюрбинском, Ленском и Томпонском районах. На 165-м километре автодороги «Яна» водитель грузовика Shacman не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Мужчина 1982 года рождения погиб на месте. Кроме того, сотрудники полиции задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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