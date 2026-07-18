Школа Намского улуса выиграла грант Фонда Тимченко на медиацентр Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

МБОУ «2-я Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева» Намского улуса стала победителем грантового конкурса «Среда возможностей» Благотворительного фонда Тимченко. Школа получила поддержку на создание мультимедийного центра «Ситим», войдя в число 100 лучших проектов из 978 заявок, поступивших со всей России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проект направлен на развитие цифровых компетенций, медиаграмотности и творческих навыков около 100 школьников. Для ребят организуют занятия по видеосъемке, фотографии, подкастингу, SMM и веб-дизайну, а также мастер-классы с участием журналистов, операторов и дизайнеров республики. Отдельное внимание уделят вопросам безопасного поведения в интернете и цифровой этики.

На средства гранта школа приобретет современное оборудование: ноутбуки, видеокамеры, смартфоны для мобильной съемки, микрофоны, радиосистемы, LED-панели, стабилизаторы и другое оснащение. Это позволит создать в селе современный мультимедийный центр и проводить фестивали, конкурсы и семейные медиапроекты.

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