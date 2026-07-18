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НовостиОбщество18 июля 2026 7:11

Школа Намского улуса выиграла грант Фонда Тимченко на медиацентр

Проект «Ситим» поможет школьникам освоить современные медиапрофессии
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Школа Намского улуса выиграла грант Фонда Тимченко на медиацентр

Школа Намского улуса выиграла грант Фонда Тимченко на медиацентр

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

МБОУ «2-я Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева» Намского улуса стала победителем грантового конкурса «Среда возможностей» Благотворительного фонда Тимченко. Школа получила поддержку на создание мультимедийного центра «Ситим», войдя в число 100 лучших проектов из 978 заявок, поступивших со всей России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проект направлен на развитие цифровых компетенций, медиаграмотности и творческих навыков около 100 школьников. Для ребят организуют занятия по видеосъемке, фотографии, подкастингу, SMM и веб-дизайну, а также мастер-классы с участием журналистов, операторов и дизайнеров республики. Отдельное внимание уделят вопросам безопасного поведения в интернете и цифровой этики.

На средства гранта школа приобретет современное оборудование: ноутбуки, видеокамеры, смартфоны для мобильной съемки, микрофоны, радиосистемы, LED-панели, стабилизаторы и другое оснащение. Это позволит создать в селе современный мультимедийный центр и проводить фестивали, конкурсы и семейные медиапроекты.

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