В русло Лены вывели второй коффердам для строительства Ленского моста. Фото: Официальный Telegram-канал Группы «ВИС»

Группа «ВИС» завершила первый этап одной из самых сложных операций при строительстве Ленского моста, выведя в русло реки второй наплавной коффердам для центральной опоры № 9. Конструкция диаметром более 46 метров и весом около 4 тысяч тонн прошла по воде около километра и заняла проектное положение. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сейчас специалисты закрепляют коффердам на шести свайных якорях, после чего начнется его контролируемое затопление. Для этого потребуется около 12,5 тысячи кубометров воды и до 18 часов непрерывной работы насосного оборудования.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Ленский мост имеет стратегическое значение для республики и всего Дальнего Востока. По его словам, сегодня в проект уже вложено 26 млрд рублей, из которых 10 млрд инвестировала Группа «ВИС». Общая стоимость строительства превышает 170 млрд рублей.

Проект реализуется по концессионному соглашению между Правительством Якутии и Группой «ВИС» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В речной операции задействованы 65 специалистов и 16 судов.

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