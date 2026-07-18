Лесные пожары действуют в четырех районах Якутии 18 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на восемь утра 18 июля лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем в четырех районах республики. Всего к тушению привлекли 178 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, 140 сотрудников лесопожарных служб Якутлесресурса и восемь единиц спецтехники. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самая сложная обстановка сохраняется в Амгинском районе. Там огонь действует на площади 1 622 гектара. На тушении задействованы 59 парашютистов-десантников и 38 лесных пожарных. В Усть-Майском районе ситуация также напряженная, там зафиксировали сразу несколько очагов. Один пожар идет на 938 гектарах, с ним работают 12 парашютистов-десантников и 18 сотрудников лесопожарных служб. Еще один охватил 885 гектаров, туда направили 42 десантника.

Третий пожар разросся на 105 гектаров, там задействовали 36 десантников и 17 лесных пожарных. Четвертый очаг занял 45 гектаров, к тушению привлекли 12 парашютистов-десантников, 35 сотрудников Якутлесресурса и один бульдозер.

В Томпонском районе огонь прошел 63 гектара, на месте работают 17 десантников и 16 лесных пожарных. В Чурапчинском районе площадь действующего пожара составляет два гектара. Несмотря на скромные размеры, туда стянули серьезные силы - 16 лесных пожарных, один бульдозер, три трактора, один автомобиль и один вездеход.

Все работы продолжаются, специалисты делают все возможное, чтобы не дать огню распространиться дальше. При обнаружении дыма или огня в лесу жителей просят звонить по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (4112) 44-74-76 и 8 (4112) 44-77-28.

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