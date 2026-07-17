Айсен Николаев: возобновляемая энергетика должна стать массовой и технологически независимой

Председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел заседание, посвященное развитию генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), вопросам технологического суверенитета и внедрению систем накопления энергии.

Открывая заседание, Николаев отметил, что возобновляемая энергетика остается одним из самых быстрорастущих направлений мировой энергетики, а Россия уже сформировала серьезный технологический задел в этой сфере. По его словам, отечественные разработки в области солнечной и ветровой генерации, а также систем накопления энергии позволяют говорить о создании практически полной производственной цепочки внутри страны.

«Главная задача сейчас — масштабировать эти решения, чтобы они стали не единичными проектами, а массовым явлением. Для этого необходима дальнейшая поддержка государства и развитие отечественного производства оборудования», — подчеркнул глава Якутии.

Особое внимание участники заседания уделили опыту Якутии, где гибридные энергокомплексы позволяют существенно сократить расход дорогостоящего дизельного топлива. По словам Николаева, экономия достигает 25–30%, а уже реализованные проекты позволили снизить потребление дизельного топлива примерно на 5%, что особенно важно для труднодоступных арктических территорий.

Глава региона отметил, что подобные решения могут быть востребованы и в других субъектах России, где существуют изолированные населенные пункты с автономным энергоснабжением. При этом подходы должны учитывать особенности каждого региона и опираться на экономическую эффективность проектов.

Николаев также сообщил, что ранее представил Президенту России предложения комиссии Госсовета по развитию энергетики. По его словам, глава государства поддержал инициативы, касающиеся внедрения новых технологий угольной генерации и совершенствования тарифной политики в Арктике.

В ходе заседания представители Минэнерго России, Минпромторга, Ассоциации развития возобновляемой энергетики, «РусГидро», «Росатом Возобновляемая энергия», ГК «Хевел» и других организаций обсудили развитие отечественного производства оборудования, повышение эффективности объектов ВИЭ, внедрение систем накопления энергии и меры государственной поддержки отрасли. По итогам дискуссии предложения будут направлены в Правительство РФ для дальнейшей проработки.