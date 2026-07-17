Самолет-зондировщик снизил класс пожароопасности в двух районах Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра экологии Якутии Андрей Коноплев сообщил на брифинге, что 16 июля самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» выполнил задачи в Усть-Майском и Амгинском районах. По его словам, после этого специалисты зафиксировали понижение класса пожарной опасности на данных территориях, и в ближайшее время там прогнозируется улучшение лесопожарной ситуации. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

За минувшие сутки система космического мониторинга выявила лишь один новый очаг возгорания в Алданском районе, его площадь составила 39 гектаров. В то же время удалось полностью потушить три пожара общей площадью 170 гектаров в Кобяйском, Таттинском и Нерюнгринском районах.

По состоянию на утро 17 июля в республике остается активным 31 лесной пожар на площади 43 243 гектара, они зафиксированы в 11 районах. На 12 очагах ведутся активные работы по тушению, три возгорания удалось локализовать, а еще 21 находится под контролем на удаленных и труднодоступных участках. К борьбе с огнем привлечены 390 человек и шесть единиц техники.

Для авиационного мониторинга сегодня задействованы девять воздушных судов в 13 лесничествах, а три вертолета Ми-8 используются для доставки сил и средств к местам пожаров. Оперативность ликвидации возгораний в первые сутки в охраняемой зоне достигает 99%.

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