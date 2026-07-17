Стал крушить все, что попадалось под руку: мужчина разнес квартиру экс-супруги в Якутске

Житель Якутска разгромил дом бывшей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске по материалам проверки участковых завели уголовное дело в отношении местного жителя, повредившего имущество бывшей жены. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В дежурную часть полиции обратилась женщина с заявлением о порче принадлежащих ей вещей. По словам потерпевшей, сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей. В ходе проверки участковые установили, что к случившемуся причастен бывший муж заявительницы - 51-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина вместе с экс-супругой распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в конфликт. В результате экс-супруг намеренно повредил имущество, принадлежащее женщине. Под удар попали телевизор, ноутбук, предметы мебели и другие вещи, находившиеся в доме.

Мужчине может грозить до двух лет колонии по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Расследование продолжается.

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