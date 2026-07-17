Более 11 тысяч первоклассников зачислены в школы Якутии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии подвели итоги первого этапа зачисления детей в первые классы. По информации регионального Министерства образования и науки, свои места уже получили свыше 11 тысяч будущих школьников, которые сядут за парты в 2026-2027 учебном году. Подавляющее большинство заявок - 94% - было оформлено родителями через портал «Госуслуги». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С 1 июля стартовал второй этап приемной кампании. Теперь заявления принимаются без учета адреса регистрации — в те учебные заведения, где еще остались свободные места. Наибольший спрос традиционно наблюдается в Якутске, однако, по словам министра, в столице республики есть школы, которые продолжают набор первоклассников. Прием документов продлится до 5 сентября.

Для сравнения, в 2025-2026 учебном году в регионе функционировало 709 детских садов, которые посещали более 61 тысячи воспитанников. Параллельно в 627 школах республики обучалось свыше 150 тысяч учеников.

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