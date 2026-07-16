Стершонок Удьуор узнал спасителя: трогательная встреча произошла в зоопарке «Орто Дойду»

Фото: скриншот с видео Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и парков

В зоопарке «Орто Дойду» произошла долгожданная встреча спасенного белого журавля по кличке Удьуор и оленевода Сергея Кимовича Филиппова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подросшая птица сначала просто расхаживала по просторному вольеру, не обращая внимания на посетителей. Но как только Сергей Кимович начал звать стершонка знакомым голосом, тот сразу замер и прислушался. Спустя мгновение птица осторожно двинулась в сторону своего спасителя, признав человека, который когда-то пришел ей на помощь.

Сам оленевод признался, что сильно волновался перед свиданием. Он искренне переживал за судьбу пернатого все это время. Ему очень приятно видеть своего подопечного заметно подросшим и в отличной форме, и поблагодарил работников зоопарка за доброе сердце и постоянную заботу.

Параллельно с этим в июне текущего года место обнаружения журавля в Усть-Янском районе стало площадкой для научной работы. Туда отправилась экспедиция, организованная командой международного орнитологического проекта «Полет Стерха». Специалисты региональной Дирекции биоресурсов и ООПТ вместе с учеными из Института биологических проблем криолитозоны изучили ареал гнездования редких птиц. Они также обследовали места предотлетных скоплений, чтобы собрать новые данные о популяции.

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