В Якутии начали обеспечение сельхозпроизводителей дизтопливом для кормозаготовки. Фото: правительство Якутии

Министр сельского хозяйства республики Артем Александров сообщил на брифинге 16 июля, что стартовал первый этап поставок дизельного топлива для нужд кормозаготовительной кампании. Между хозяйствами 19 муниципальных районов и города Якутска распределено 844,5 тонны топлива, что составляет около 20% от потребности июля. С 11 июля отпуск согласованных объемов начали компании Туймаада-Нефть, Саханефтегазсбыт, Сервис Ойл и Сибойл. В дальнейшем дополнительные партии будут распределяться по мере поступления нефтепродуктов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Министр подчеркнул, что текущие объемы не являются окончательными, и по мере поступления новых партий топливо будет направляться в муниципалитеты согласно заявкам производителей. Для бесперебойной работы утвержден совместный приказ о порядке отпуска топлива в специализированную тару, который уже доведен до всех районов.

Кормозаготовительная кампания идет по плану, для оперативного решения вопросов действует штаб, а главы районов еженедельно докладывают о ходе работ. По основным земледельческим улусам прогнозируется выполнение планов, по северным и арктическим территориям показатели будут скорректированы с учетом паводковой обстановки. На сегодня в республике уже заготовлено 884 тонны сена. При необходимости будут приняты дополнительные меры по обеспечению хозяйств кормами.

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