Не уследила за детьми: Несовершеннолетние получили травмы после драки в соцучреждении из-за отсутствия наблюдения взрослых. Фото: Следком Якутии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении медсестры социального учреждения, где временно содержатся дети. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла вечером 24 ноября 2025 года в приемно-карантинной группе. Обвиняемая, находясь на дежурстве, отпустила подчиненных сотрудников до окончания смены и не обеспечила надлежащий надзор за воспитанниками. В результате 5-летний мальчик, который по правилам должен был находиться в строгой изоляции от других детей, напал на двух малышей и нанес им удары. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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