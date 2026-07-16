Авиакомпания «Якутия» снова переносит рейсы, запланированные на 16 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» продолжает корректировать расписание рейсов, внося серьезные изменения в график полетов. Согласно последнему обновлению, сразу несколько рейсов задерживаются на длительный срок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый значительный перенос коснулся рейса ЯК476 Москва – Якутск, который должен был вылететь еще 12 июля в 20:30, а теперь отправляется только 16 июля в 11:00 – задержка почти на четверо суток. Также на трое суток задержан рейс ЯК487 Якутск – Санкт-Петербург (с 14 июля на 16 июля).

Корректировки коснулись и других направлений. Рейс ЯК291 Якутск – Владивосток сдвинут с 12:20 15 июля на 22:30 того же дня. Рейс ЯК453 Якутск – Омск – Сочи перенесен с 09:40 15 июля на 00:30 17 июля. Рейс ЯК479 Якутск – Москва – Минеральные Воды вместо 14 июля вылетит 16 июля. Также сдвинуты рейсы в Иркутск, Благовещенск, Среднеколымск, Черский и Тикси – задержки варьируются от полутора часов до полутора суток.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на сайте перевозчика и в аэропортах, а также заранее уточнять новое время вылета.

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