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НовостиОбщество16 июля 2026 3:45

Авиакомпания «Якутия» снова переносит рейсы, запланированные на 16 июля

Пассажирам приходится ждать вылета несколько дней
Ася РУДКИС
Авиакомпания «Якутия» снова переносит рейсы, запланированные на 16 июля

Авиакомпания «Якутия» снова переносит рейсы, запланированные на 16 июля

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» продолжает корректировать расписание рейсов, внося серьезные изменения в график полетов. Согласно последнему обновлению, сразу несколько рейсов задерживаются на длительный срок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый значительный перенос коснулся рейса ЯК476 Москва – Якутск, который должен был вылететь еще 12 июля в 20:30, а теперь отправляется только 16 июля в 11:00 – задержка почти на четверо суток. Также на трое суток задержан рейс ЯК487 Якутск – Санкт-Петербург (с 14 июля на 16 июля).

Корректировки коснулись и других направлений. Рейс ЯК291 Якутск – Владивосток сдвинут с 12:20 15 июля на 22:30 того же дня. Рейс ЯК453 Якутск – Омск – Сочи перенесен с 09:40 15 июля на 00:30 17 июля. Рейс ЯК479 Якутск – Москва – Минеральные Воды вместо 14 июля вылетит 16 июля. Также сдвинуты рейсы в Иркутск, Благовещенск, Среднеколымск, Черский и Тикси – задержки варьируются от полутора часов до полутора суток.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на сайте перевозчика и в аэропортах, а также заранее уточнять новое время вылета.

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