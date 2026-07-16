В Ленске у дач заметили медведицу с двумя медвежатами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе Якутии зафиксирован выход диких животных вблизи города. 15 июля в ЕДДС поступило сообщение о том, что медведица с двумя медвежатами была замечена в черте дачных участков - в районе конечной остановки, на улицах 2-я Лесная и Тунгусская. Это близко к садоводствам, где в разгар сезона могут находиться люди. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Информация незамедлительно передана в полицию и Комитет охраны природы, а главы города и района поставлены в известность.

Власти просят жителей и гостей города проявить предельную осторожность. Категорически не рекомендуется выходить в лесополосу, оставлять детей и пожилых людей без присмотра. Также стоит воздержаться от забора воды в родниках – медведи часто приходят к водным источникам.

При обнаружении медведя в черте города или его окрестностях необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по телефонам: 112, 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, а также на мобильные номера 89294601112 и 89143073188.

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