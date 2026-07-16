В Нерюнгри мужчина устроился на работу по поддельному удостоверению тракториста Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии перед судом предстанет 26-летний житель Нерюнгри, который решил обмануть систему ради трудоустройства. Прокуратура утвердила обвинительный акт по статье за использование заведомо поддельного документа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, мужчина предоставил в одну из промышленных организаций района фальшивое удостоверение тракториста-машиниста с открытыми категориями «D» и «E». На основании этого документа его приняли на работу, и он приступил к управлению самоходными машинами, хотя по факту не имел на это ни прав, ни достаточной квалификации.

Обман вскрылся в ходе проверки, когда в компании обратили внимание на несоответствия в документах. Дознание установило, что мужчина знал о поддельности удостоверения, но сознательно пошел на нарушение, чтобы устроиться на выгодную должность. Теперь дело направлено в Нерюнгринский городской суд для рассмотрения по существу. За использование поддельного документа, предоставляющего права, законодательство предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

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