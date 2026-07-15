В Якутии за сутки потушили три лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается масштабная борьба с лесными пожарами. По состоянию на 12:30 15 июля полностью ликвидированы возгорания сразу в трех районах республики: в Мегино-Кангаласском (1 га), в Горном (2 га) и в городском лесничестве Якутска (23 га). Это позволило высвободить силы и перебросить их на более сложные участки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Таттинском районе ситуация стабилизируется – два пожара локализованы, их дотушивание планируется завершить в ближайшие сутки. Благодаря этому освобождаются около 100 огнеборцев – парашютистов-десантников Авиалесоохраны и лесопожарных служб Якутлесресурса. Их оперативно перебрасывают в Усть-Майский и Амгинский районы, где обстановка остается наиболее напряженной.

Также руководитель отметил положительную динамику на удаленных территориях: из всех действовавших ранее пожаров в Томпонском районе остался только один, а Мирнинский и Среднеколымский уже потушены. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Работа по тушению продолжается – специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты и минимизировать ущерб природе. Жителей призывают быть внимательными и сообщать о новых очагах по телефонам экстренных служб.

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